Volg ons hier op sosiale media

Kanaal 7 Visie en Missie

Kanaal 7 streef daarna om ‘n hoë gehalte uitsending deur professionele goedingeligte en toegewyde omroepers aan te bied.

Visie: Om siele vir Christus te wen deur die moderne media.

Missie: Kanaal 7 is ‘n betroubare, toonaangewende Christelike uitsaaidiens wat in die soeke na die Koninkryk van God die boodskap van hoop deur Jesus Christus uitdra na gelowiges en nie-gelowiges oral in die wêreld via interaktiewe media.